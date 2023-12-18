У товариському поєдинку Шахтар у Токіо зіграє з представником J1-Ліги – Авіспа Фукуока. Склад "гірників" і онлайн-відеотрансляція гри 18 грудня 2023-го – у цій новині на "Футбол 24".

Благодійний поєдинок між японською і українською командами розпочнеться о 12:00 за київським часом. Зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне Спорт", на офіційному YouTube-каналі Шахтаря і у цій новині на "Футбол 24". Попереднім благодійним поєдинком Шахтаря був матч з Тоттенхемом, який відбувся влітку у Лондоні.

Гра пройде у Токіо на Японському національному стадіоні. Усі зібрані кошти будуть передані постраждалим від російської агресії. Цей матч стане завершальним для донеччан у 2023 році.

До слова, Авіспа Фукуока за свою історію провів у найвищому дивізіоні Японії 9 сезонів (найкращий результат – 8-ма сходинка у 2021 році), і є найстарішим клубом J1-ліги, який ніколи не вигравав трофеїв на національному рівні.