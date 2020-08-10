Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя

"Спасибо за сезон. Наверное, он уже заканчивается, потому что непонятно, какова ситуация с последним матчем, как нам туда добираться, сможем ли мы поехать – не знаю", – отметил Косевич в комментарии YouTube-канала Авангарда.

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Кроме этого, UA-Футбол сообщает, что наставник покинет Авангард. Пока остается неизвестным, кто стал инициатором разрыва отношений, но в последнее время внутри клуба существовал конфликт между наставником и руководством краматорчан.

Напомним, это уже второй поединок Руха, который может не состояться из-за неявки соперника – ранее МФК Металлург заявил о невозможности приехать на матч. Интересно, что в случае двух технических побед львовяне завершат сезон в первой тройке, что позволяет подняться в УПЛ.

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