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Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя

08:56 - Читати українською
Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя
Игроки Авангарда / фото ФК Авангард

Поединок заключительного тура Первой лиги Рух – Авангард под большим вопросом.

 

"Спасибо за сезон. Наверное, он уже заканчивается, потому что непонятно, какова ситуация с последним матчем, как нам туда добираться, сможем ли мы поехать – не знаю", – отметил Косевич в комментарии YouTube-канала Авангарда.

Рух – МФК Металлург: ПФЛ официально отреагировала на заявление запорожцев о невозможности выезда во Львов

Кроме этого, UA-Футбол сообщает, что наставник покинет Авангард. Пока остается неизвестным, кто стал инициатором разрыва отношений, но в последнее время внутри клуба существовал конфликт между наставником и руководством краматорчан.

Напомним, это уже второй поединок Руха, который может не состояться из-за неявки соперника – ранее МФК Металлург заявил о невозможности приехать на матч. Интересно, что в случае двух технических побед львовяне завершат сезон в первой тройке, что позволяет подняться в УПЛ.

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Теги
Авангард Авангард Первая лига Александр Александр Косевич Рух - Авангард
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