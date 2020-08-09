Рух – МФК Металург: ПФЛ офіційно відреагувала на заяву запоріжців про неможливість виїзду у Львів

Перенесений матч 22 туру Першої ліги між Рухом та Металургом під загрозою зриву.

ПФЛ на своєму офіційному сайті відреагувала на лист запорізького клубу щодо неможливості виїзду у Львів.

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Поєдинок Руха та Металурга повинен був відбутися 10 серпня, а через три дні запланований останній тур Першої ліги. Втім, гості не погодилися з таким жорстким графіком, заздалегідь попередивши про свою неявку у Львові. Адміністрація ПФЛ направить відповідні матеріали до КДК УАФ, якщо "козаки" не змінять рішення.

Додамо, що звітна гра має велике значення для Металурга і Руха. Запоріжці перед останнім туром могли вискочити на 14 сходинку, яка гарантує збереження прописки в Першій лізі. Натомість львів'яни мали б шанс пробитися до трійки і здобути очко переваги у боротьбі за вихід в еліту.

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