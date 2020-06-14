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Аугсбург здолав Майнц у битві за виживання завдяки голу на першій хвилині: 31-й тур Бундесліги, неділя

18:27 47 Читать на русском
Аугсбург здолав Майнц у битві за виживання завдяки голу на першій хвилині: 31-й тур Бундесліги, неділя
Майнц – Аугсбург – 0:1 / Твіттер ФК Аугсбург

У неділю 31-й тур німецької першості завершувало два поєдинки. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 31-й тур

Майнц – Аугсбург – 0:1

Гол: Нідерлехнер, 1

Шальке – Байєр – початок матчу о 19:00

Аутсайдери Бундесліги – Майнц і Аугсбург – зійшлись у очній дуелі за "шість очок". Переможець цього протистояння впритул наближався до основного завдання на кінець сезону – збереження прописки у найвищому німецькому дивізіоні.

Вже через сорок секунд після стартового свистка гості вийшли вперед: після скидки головою від Карлоса Груесо Флоріан Нідерлехнер у падінні перекинув кіпера Майнца. "Карнавальники" одразу кинулись відігруватись і змарнували кілька непоганих нагод зрівняти. Оборона "фугерів" без особливих труднощів відстояла перший тайм "на нуль". Варто згадати також про травму Тайво Авоньї, який вже в середині тайму змушений був покинути поле на ношах.

Другий тайм агресивніше розпочав Аугсбург. Рубен Варгас і знову Нідерлехнер лише завдяки майстерності Флоріана Мюллер не змогли збільшити перевагу своєї команди. Загалом, досить млявий поєдинок так і закінчився мінімальною перевагою гостей.

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Теги
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