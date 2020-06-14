Аугсбург одолел Майнц в битве за выживание благодаря голу на первой минуте: 31-й тур Бундеслиги, воскресенье

В воскресенье 31-й тур немецкого первенства завершало два поединка. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 31-й тур

Майнц – Аугсбург – 0:1

Гол: Нидерлехнер, 1

Шальке – Байер – начало матча в 19:00

Аутсайдеры Бундеслиги – Майнц и Аугсбург – сошлись в очной дуэли за "шесть очков". Победитель этого противостояния вплотную приближался к основной задаче на конец сезона – сохранении прописки в высшем немецком дивизионе.

Уже через сорок секунд после стартового свистка гости вышли вперед: после скидки головой от Карлоса Груесо Флориан Нидерлехнер в падении перебросил кипера Майнца. "Карнавальники" сразу бросились отыгрываться и упустили несколько неплохих возможностей сравнять. Оборона "фуггеров" без особого труда отстояла первый тайм "на ноль". Стоит упомянуть также о травме Тайво Авоньи, который уже в середине тайма вынужден был покинуть поле на носилках.

Второй тайм агрессивнее начал Аугсбург. Рубен Варгас и снова Нидерлехнер лишь благодаря мастерству Флориана Мюллера не смогли увеличить преимущество своей команды. В общем, довольно вялый поединок так и закончился минимальным преимуществом гостей.

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