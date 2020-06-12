РБ Лейпциг обіграв "безголовий" Хоффенхайм завдяки класному дублю вихованця Барселони

Лейпциг вдало з'їздив у гості до Хоффенхайма в рамках 31 туру Бундесліги – "Ель Пластіко" виграли "бики" – 0:2. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Хоффенхайм на тижні здивував відставкою головного тренера – Альфред Схрьодер пішов за 4 тури до фінішу Бундесліги. Офіційна позиція: сторони не знайшли спільної думки щодо розвитку клубу. За інформацією преси, у нідерландського тренера протягом року виникали дрібні суперечки з керівництвом. Після чергової розмови йому повідомили, що в кінці сезону доведеться попрощатися. Фахівець у такому разі вирішив не чекати та негайно склав повноваження.

Схрьодер замінив у Хоффенхаймі саме Юліана Нагельсманна, який робить наступний кар'єрний крок у Лейпцигу, а сьогодні приїхав у гості до колишніх підопічних. Наставник РБ зізнавався, що добре знає Хоффенхайм і підготує щось особливе. Підготував – Нкунку несподівано залишився в запасі, а в стартовому складі знову знайшлося місця для Дані Ольмо. Тренер дедалі більше довіряє іспанському новачку.

І не дарма. Ольмо яскраво проявив себе вже в дебюті зустрічі. На 9-й хвилині Дані забив перший м'яч: класно розібрався у штрафному майданчику та розстріляв ближній кут. А через дві хвилини оформив дубль – ударом в один дотик після скидки Забітцера загнав м'яч у той же кут. Голкіпер Хоффенхайма в обох випадках відіграв далеко не найкращим чином, однак варто відзначити й чудову гру іспанця.

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Ще перед цим всім Лейпциг міг пропустити. Гулачі неакуратно зіграв у власному штрафному та збив Даббура. Однак після перегляду VAR судді скасували 11-метровий, вгледівши гру рукою від Цубера. Хоффенхайм виглядав дуже гідно: діяв агресивно, багато атакував. У середині першого тайму Даббур головою влучив у поперечину. Потім був шанс у Баумгартнера – грамотно зіграв Гулачі, зберігши ворота "сухими".

Господарі більше володіли м'ячем і втричі частіше били по воротах, але їм весь час чогось бракувало в завершальній стадії. З перспективних позицій стріляли Руді та Сков, проте Гулачі був на місці. Лейпциг відповів перспективним випадом і навіть забив втретє – Вернер вивів Анхеліньо на порожні ворота. Все зіпсувало положення поза грою – Тімо закріпився в статусі головного офсайдера Європи.

Наприкінці зустрічі Вернер, Нкунку та Лукман змарнували розкішні нагоди довести справу до розгрому. Щоправда, Лейпциг і так відсвяткував перемогу в поєдинку двох "пластикових" клубів. "Бики" набрали 62 очки, впритул наблизилися до Борусії Д, але залишилися на третьому місці. Хоффенхайм з 43 балами в активі посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.

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