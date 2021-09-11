Атлетіко хоче завершити формування складу, розпочате влітку. "Матрацники" хочуть купити півзахисника та лівого захисника.

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Головний кандидат у цент півзахисту – Франк Кессьє із Мілана. Влітку івуарієць може стати вільним агентом, тому Атлетіко спробує випередити конкурентів, запропонувавши "россонері" близько 20 млн євро зимою, повідомляє El Gol Digital.

Окрім того, мадридці вже придивляються до заміни Ренану Лоді, яким нібито цікавиться Барселона. Головний кандидат також із Серії А – латераль Аталанти Робін Госенс. Зазначається, що Атлетіко спробує також заробити, продавши Ектора Ерреру. Мексиканець оцінюється у 25 млн євро.

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