Нападник Атлетіко Антуан Грізманн приєднався до "матрацників" після вояжу в Барселону та вже почав вносити зміни до свого стилю.

Французький нападник повернувся в Атлетіко після виступів у складі збірної Франції. Одразу можна помітити зміну зачіски – Грізманн відреагував на чисельні прохання фанатів "матрацників" та позбувся довгого волосся.

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Антуан вже встиг зустрітись із Сімеоне та новими одноклубниками на тренувальній базі. Особливо теплим було вітання з Ель Чоло, який працював з Грізманном протягом 5 років.

Нагадаємо, у 2019-му Барса придбала Антуана у Атлетіко за 120 млн євро. Нещодавно каталонці повернули французького форварда "матрацникам" в оренду на два роки з опцією обов'язкового викупу за 40 млн.

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‍♂️GRIEZMANN SE CORTA EL PELO y…



Los culés se enfadan porque no se lo cortó cuando estaba en el Barça.



? Los atléticos se ilusionan porque Antoine les ha leído y creen que así recuperará su mejor versión. pic.twitter.com/qjFKzuGTBy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2021