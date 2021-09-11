Атлетико хочет завершить формирование состава, начатое летом. "Матрасники" хотят купить полузащитника и левого защитника.

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Главный кандидат в цент полузащиты – Франк Кессье из Милана. Летом ивуариец может стать свободным агентом, поэтому Атлетико попытается опередить конкурентов, предложив "россонери" около 20 млн евро зимой, сообщает El Gol Digital.

Кроме того, мадридцы уже присматриваются к замене Ренану Лоди, которым якобы интересуется Барселона. Главный кандидат также из Серии А – латераль Аталанты Робин Госенс. Отмечается, что Атлетико попытается также заработать, продав Эктора Эрреру. Мексиканец оценивается в 25 млн евро.

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