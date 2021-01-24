Матч і онлайн-трансляція Ельче – Барселона стартував о 17:15 за Києвом. Команда Рональда Кумана підходила до гри на 4-й позиції турнірної таблиці (34 очки) – відставання від Атлетіко складало 10 пунктів при наявності у мадридців матчу в запасі. "Синьо-гранатові" виграли 4 з 5-ти останніх поєдинків чемпіонату, але програли трофей, поступившись у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетіку з Більбао (2:3). Ельче ж бореться за виживання – 18 позиція та 17 набраних очок. Команда Хорхе Альмірона востаннє перемагала в чемпіонаті ще 23 жовтня, а безвиграшна серія у Ла Лізі налічувала вже 12 поєдинків.

У цій грі Барсі не міг допомогти Ліонель Мессі. Аргентинець продовжує відбувати дискваліфікацію за вилучення у фіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок з Ельче якраз був останнім, який 33-річний нападник змушений пропустити.

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Рональд Куман не здивував стартовим складом. Замість Деста, який пропустив кубковий матч проти Корнельї через пошкодження, на правому фланзі оборони вийшов номінальний центрбек Мінгеса. У центрі захисту діяли Араухо та Умтіті, зліва традиційно грав Альба. Тріо центрхавів сформували Бускетс, де Йонг та Педрі, а в атаці з перших хвилин з'явилися Дембеле, Грізманн та Брейтвейт.

Перший же стандарт біля воріт Ельче міг стати результативним. Араухо головою замикав подачу з кутового – вище. Барса прогнозовано володіла ініціативою – Френкі де Йонг протягнув м'яч у штрафний, але не зумів прокинути повз останнього захисника на шляху до воріт. Перший сейв кіпера Ельче на 12-й хвилині після удару Грізманна, який замикав навіс Дембеле. Щоправда, м'яч летів по центру воріт. Господарі відповіли хорошою подачею з лівого флангу, однак ніхто не зумів замкнути. "Синьо-гранатові" продовжували плести мережива поблизу володінь Ельче, проте постійно чогось бракувало – то останнього пасу, то акцентованого завершального удару. Як от у моменті з черговим пострілом Грізманна з лінії штрафного – м'яч полетів значно вище.

Класна атака гостей – Дембеле ефектно п'ятою на Грізманна, той поміж ніг супернику віддав на Брейтвейта, але данець все зіпсував, опинившись в офсайді. І після цього Ельче нарешті створив свій момент. Рауль Гуті виграв верхову боротьбу і завдав удару з лінії воротарського – вище рамки, але дуже небезпечно. Непоганий шанс був у Жорді Альби, який приклався з ходу після розіграшу кутового, але точність знову підвела гравців Барселони. Рональд Куман помітно нервував на тренерській лаві – його підопічним, попри контроль м'яча, бракувало винахідливості та креативу поблизу чужих воріт. Все дуже шаблонно, жодних неординарних рішень від футболістів Барселони. Антуан Грізманн раз за разом опускався за м'ячем у центр поля, але це не призводило до гостроти. Ельче цілком спокійно відбивався, а Хорхе Альмірон не приховував задоволення ходом поєдинку.

Педрі накрутив суперника та відкинув під удар Бускетсу, постріл якого був занадто слабким. Бадія без особливих проблем відвів загрозу. Цікаво, що за перших 35 хвилин Барса жодного разу не сфолила, а от гравці Ельче не цуралися порушувати правила навіть поблизу власного штрафного. Втім, всі стандарти до особливої небезпеки не призвели, хоч кілька з них і завершилися ударами по воротах.

Зрештою, тиск Барси таки призвів до гола. Після прострілу Брейтвейта з лівого флангу Гонсало Верду в підкаті перервав цей пас на Грізманна, але краще б він цього не робив. М'яч повільно котився повз голкіпера у ворота, але де Йонг вже на самісінькій лінії все ж присвоїв гол собі. Чи не найлегший забитий м'яч у кар'єрі нідерландця. Ельче відповів ударом Хосана з-за меж штрафного – тер Штеген був на місці. Зрештою, 0:1 після першого тайму. Господарі доволі впевнено трималися, але фактично самі подарували гол супернику.

Вже в дебюті другої половини гри Жорді Альба увірвався в чужий штрафний і потужно прострілив – де Йонг не встиг до м'яча. Дієго Гонсалес зачепив круглого рукою у власному штрафному – апеляції гравців Барселони арбітр проігнорував. Немає пенальті. Тер Штеген помилився, віддавши м'яч супернику, але той не зумів скористатися подарунком, каталонці швидко накрили опонента і відвели загрозу.

Втім, на 56-й хвилині німецький кіпер повністю виправився за свій фейл. Господарі ледь не покарали "блаугранас" за неуважність. Рігоні перехопив м'яч після невдалих дій Араухо та Мінгеси, вийшов віч-на-віч із тер Штегеном, але Марк-Андре ногою зумів парирувати цей удар! Зустрічна атака Барси – і вже Бадія врятував Ельче після пострілу Усмана Дембеле в правий кут. Розкрилася гра – до перерви таких моментів і близько не було. Педрі спробував щастя дальнім ударом, але рикошет зменшив швидкість польоту м'яча, який прилетів у руки воротарю.

Педрі увірвався у штрафний і прострілив – м'яч вдруге влучив у руку футболісту Ельче, але рефері знову не вказав на 11 метрів. Лише кутовий для команди Кумана. У останні хвилини поєдинку темп гри відверто сповільнився – основна "заслуга" в цьому належала гостям, які прибрали м'яч під тотальний контроль. "Поки м'яч у нас, нам не заб'ють", – це твердження якнайкраще підходить до завершального відрізку гри. Момент Рігоні, схоже, неабияк налякав Барсу, яка більше не повторювала подібних помилок. Два моменти мав Трінкау, але Бадія видав два відмінні сейви. Словом, гості були значно ближчими до другого гола, ніж гості до нічиєї.

І другий гол все ж прийшов на 89-й хвилині. Рікі Пуч, вийшовши на заміну, головою замкнув навіс де Йонга, який перед тим оформив класний прорив у штрафний Ельче. 0:2 – всі питання зняті.

Барселона набрала 37 пунктів і скоротила відставання від Реала до трьох очок, піднявшись на третю сходинку Ла Ліги. Атлетіко попереду на 7 балів, але ще не зіграв свій матч проти Валенсії, а також "матрацники" мають в запасі ще один поєдинок. Ельче впав на передостаннє місце турнірної таблиці та продовжив жахливу безвиграшну серію в чемпіонаті, яка триває вже четвертий місяць.

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