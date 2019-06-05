Атлетіко впевнений у трансфері Маркоса Алонсо

Мадридський клуб готує перебудову захисної ланки у міжсезоння.

Атлетіко націлився на флангового захисника Челсі Маркоса Алонсо, інформує Mirror.

Барселона знайшла гравців для заміни лідерів, які розчарували в цьому сезоні

28-річний гравець відвідував столицю Іспанії через два дні після фіналу Ліги Європи проти Арсенала. Іспанець провів увесь матч на лаві запасних, що змусило його задуматися про зміну клубної прописки. Латералю не подобається, що він втратив стабільне місце у старті "аристократів".

Челсі не хоче призначати Аллегрі на заміну Саррі – дивний аргумент

Позиція лівого захисника "матрацників" може бути вакантною у сезоні 2019/20. Лукас Ернандес вже став гравцем Баварії, а Філіпе Луїс не хоче продовжувати виступи у команді Дієго Сімеоне.