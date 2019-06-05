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Атлетіко впевнений у трансфері Маркоса Алонсо

11:37 400 Читать на русском
Атлетіко впевнений у трансфері Маркоса Алонсо
Маркос Алонсо / Reuters

Мадридський клуб готує перебудову захисної ланки у міжсезоння.

Атлетіко націлився на флангового захисника Челсі Маркоса Алонсо, інформує Mirror.

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28-річний гравець відвідував столицю Іспанії через два дні після фіналу Ліги Європи проти Арсенала. Іспанець провів увесь матч на лаві запасних, що змусило його задуматися про зміну клубної прописки. Латералю не подобається, що він втратив стабільне місце у старті "аристократів".

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Позиція лівого захисника "матрацників" може бути вакантною у сезоні 2019/20. Лукас Ернандес вже став гравцем Баварії, а Філіпе Луїс не хоче продовжувати виступи у команді Дієго Сімеоне.

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Теги
Іспанія Трансфери Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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