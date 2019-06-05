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Атлетико уверен в трансфере Маркоса Алонсо

11:37 22 Читати українською
Атлетико уверен в трансфере Маркоса Алонсо
Маркос Алонсо / Reuters

Мадридский клуб готовит перестройку защитного звена в межсезонье.

Атлетико нацелился на флангового защитника Челси Маркоса Алонсо, информирует Mirror.

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28-летний игрок посещал столицу Испании через два дня после финала Лиги Европы против Арсенала. Испанец провел весь матч на скамейке запасных, что заставило его задуматься о смене клубной прописки. Латералю не нравится, что он потерял стабильное место в старте "аристократов".

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Позиция левого защитника "матрасников" может быть вакантной в сезоне 2019/20. Лукас Эрнандес уже стал игроком Баварии, а Филипе Луис не хочет продолжать выступления в команде Диего Симеоне.

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Трансферы Маркос Алонсо Маркос Алонсо Испания
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