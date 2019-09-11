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Атлетіко продовжує зносити Вісенте Кальдерон – вболівальники ледь стримують сльози

22:23 366 Читать на русском
Атлетіко продовжує зносити Вісенте Кальдерон – вболівальники ледь стримують сльози
Вісенте Кальдерон / Фото López-Dóriga Digital

Легендарний стадіон Вісенте Кальдерон найближчим часом повністю перетвориться в гору будівельного сміття.

В Мадриді продовжується демонтаж колишньої арени Атлетіко – Вісенте Кальдерон. Місцеві вболівальники "матрацників" з жалем спостерігають за знищенням стадіону, де вони переживали моменти радості та смутку разом із своїми улюбленцями.

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Завершити роботи щодо демонтажу легендарної арени планується вже до кінця жовтня, повідомляє El Chiringuito TV.

Нагадаємо, у вересні 2017-го Атлетіко перебрався на новий стадіон Ванда Метрополітано, який вміщує 70 тисяч вболівальників та вже встиг прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Відеоновини Ванда Метрополітано Вісенте Кальдерон
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