Атлетіко продовжує зносити Вісенте Кальдерон – вболівальники ледь стримують сльози

Легендарний стадіон Вісенте Кальдерон найближчим часом повністю перетвориться в гору будівельного сміття.

В Мадриді продовжується демонтаж колишньої арени Атлетіко – Вісенте Кальдерон. Місцеві вболівальники "матрацників" з жалем спостерігають за знищенням стадіону, де вони переживали моменти радості та смутку разом із своїми улюбленцями.

Атлетіко продав останню ділянку землі на Вісенте Кальдерон за неймовірну суму

Завершити роботи щодо демонтажу легендарної арени планується вже до кінця жовтня, повідомляє El Chiringuito TV.

Нагадаємо, у вересні 2017-го Атлетіко перебрався на новий стадіон Ванда Метрополітано, який вміщує 70 тисяч вболівальників та вже встиг прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів