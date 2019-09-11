Атлетико продолжает сносить Висенте Кальдерон – болельщики едва сдерживают слезы

Легендарный стадион Висенте Кальдерон в ближайшее время полностью преобразуется в гору строительного мусора.

В Мадриде продолжается демонтаж бывшей арены Атлетико – Висенте Кальдерон. Местные болельщики "матрасников" с сожалением наблюдают за уничтожением стадиона, где они переживали моменты радости и грусти вместе со своими любимцами.

Атлетико продал последний участок земли на Висенте Кальдерон за невероятную сумму

Завершить работы по демонтажу легендарной арены планируется уже до конца октября, сообщает El Chiringuito TV.

Напомним, в сентябре 2017-го Атлетико перебрался на новый стадион Ванда Метрополитано, который вмещает 70 тысяч болельщиков и уже успел принять финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

"Медленная смерть": одна из самых легендарных арен Европы напоминает апокалипсис – ее разрушают на глазах бедных фанов