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Атлетико продолжает сносить Висенте Кальдерон – болельщики едва сдерживают слезы

22:23 49 Читати українською
Атлетико продолжает сносить Висенте Кальдерон – болельщики едва сдерживают слезы
Висенте Кальдерон / Фото López-Dóriga Digital

Легендарный стадион Висенте Кальдерон в ближайшее время полностью преобразуется в гору строительного мусора.

В Мадриде продолжается демонтаж бывшей арены Атлетико – Висенте Кальдерон. Местные болельщики "матрасников" с сожалением наблюдают за уничтожением стадиона, где они переживали моменты радости и грусти вместе со своими любимцами.

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Завершить работы по демонтажу легендарной арены планируется уже до конца октября, сообщает El Chiringuito TV.

Напомним, в сентябре 2017-го Атлетико перебрался на новый стадион Ванда Метрополитано, который вмещает 70 тысяч болельщиков и уже успел принять финал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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