Атлетико победил Леванте и вышел на третье место, Хетафе потерял очки с Вальядолидом: 31-й тур Ла Лиги, вторник

В рамках программы дня 31-го тура Примеры провели два матча. Отчеты о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 31-й тур

Вальядолид – Хетафе – 1:1

Голы: Унал, 45+4 (пен) – Мата, 41

Леванте – Атлетико – 0:1

Гол: Гонсалес, 15 (автогол)

Вальядолид в родных стенах принимал Хетафе, который отставал от зоны ЛЧ уже на пять очков и не мог позволить себе очередную осечку. Мотивированные мадридцы сумели прорвать оборону хозяев аж на 41-й минуте, когда Мата воспользовался отскоком и с левого края штрафной пробил под ближнюю штангу – впрочем, Вальдолид сравнял счёт в компенсированное время с пенальти, который реализовал Унал.

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На старте второго тайма Мата мощным ударом с линии штрафной попал в штангу, а его партнёры восемь раз заставили вступать Масипа в игру. Хетафе выглядел явно перспективнее и не пропускал серьёзных атак, однако пробить вратаря Вальядолида никак не удавалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Атлетико приехал в Валенсию в гости к Леванте. Матч выглядел относительно ровно, но в остроте преимущество подопечных Чоло Симеоне было колоссальным – мадридцы нанесли семь ударов в створ и не пропустили ни одного. Впрочем, при таком количестве хороших выстрелов судьбу матча решил автогол Леванте ещё на 15-й минуте – это Гонсалес ненароком подправил мяч в свои ворота. "Лягушки" пытались отыграться, но Атлетико удержал минимальную победу.

Таким образом, Атлетико набрал 55 очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице, оставив Севилью в двух зачётных баллах позади. Хетафе идёт пятым с отставанием от андалусийцев в четыре пункта, Леванте с 38 очками занимает одиннадцатую строчку, а Вальядолид, имея в активе 34, держится пятнадцатым.

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