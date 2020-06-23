Соріано провів перший матч за три роки – капітану Вільяреала влаштували зворушливий прийом у роздягальні

Матч 31-го туру Ла Ліги проти Севільї (2:2) став знаковим для ветерана Вільяреала Бруно Соріано.

Капітан Вільяреала Бруно Соріано зазнав пошкодження ще в липні 2017-го і через низку травм ніяк не міг повернутись на поле.

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У поєдинку проти Севільї 36-річний хавбек повернувся, вийшовши на заміну на 88-й хвилині.

Після матчу гравці Вільяреала зустріли свого лідера в роздягальні оплесками та обіймами, що розчулило Соріано. Нагадаємо, Бруно всю кар'єру провів у таборі "жовтої субмарини".

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