Атлетіко не виходитиме на трансферний ринок взимку

Мадридський клуб спробує обійтись наявними у команді гравцями і не купуватиме нових футболістів.

Склад Атлетіко не зазнає змін у зимове трансферне вікно – через ліміт на зарплати футбольний клуб не буде підписувати нових гравців у січні, повідомляє видання Marca. Мадридський клуб не може виходити за рамки зарплатного ліміту, тому головному тренеру клубу Дієго Сімеоне доведеться будувати гру своєї команди з тими гравцями, які вже є у складі "матрацників".

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Бюджет Атлетіко разом з зарплатами і амортизацією вже перевищує 500 мільйонів євро, що не дає можливості витрачати кошти на нові придбання. Єдиний можливий варіант оновлення складу – продаж когось із футболістів. Однак, поки що таких планів у клубу немає.

До слова, Атлетіко після 13-ти турів набрав 24 очки і посідає третю сходинку турнірної таблиці. Випереджають команду Сімеоне Реал та Барселона у яких є гра в запасі.

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