Атлетико не будет выходить на трансферный рынок зимой

Мадридский клуб попробует обойтись имеющимися в команде игроками и не покупать новых футболистов.

Состав Атлетико не претерпит изменений в зимнее трансферное окно – из-за лимита на зарплаты футбольный клуб не будет подписывать новых игроков в январе, сообщает издание Marca. Мадридский клуб не может выходить за рамки зарплатного лимита, поэтому главному тренеру клуба Диего Симеоне придется строить игру своей команды с теми игроками, которые уже есть в составе "матрасников".

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Бюджет Атлетико вместе с зарплатами и амортизацией уже превышает 500 млн евро, что не дает возможности тратить средства на новые приобретения. Единственный возможный варинт обновления состава – продажа одного из футболистов. Однако, пока таких планов у клуба нет.

К слову, Атлетико после 13-ти туров набрал 24 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы. Опережают команду Симеоне Реал и Барселона, у которых игра в запасе.

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