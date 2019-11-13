В Челсі перестав насолоджуватись футболом, – Мората пригадав період виступів за лондонську команду

Екс-форвард лондонського Челсі Альваро Мората розповів про свою кар’єру на Стемфорд Брідж.

"Там я перестав насолоджуватися футболом. Тепер я щасливий, але були часи, коли я навіть не вірив у себе. В АПЛ у деяких іграх відчував, що іноді мої товариші по команді не помічають мене, знав, що вони думають, що я нічого не зроблю з м'ячем. Мені не хотілося нічого робити, виходити з дому, розмовляти з людьми, нічого.

Мората став повноцінним гравцем Атлетіко

Єдине, що для мене було важливо, це потрапити на чемпіонат світу (2018 року – прим.), грати і бути щасливим, але в результаті все вийшло навпаки. Сказав своїй дружині, що нам потрібно поїхати якнайдалі вже у січні, тому що я не міг впоратися з цим тиском. З’явився варіант з Атлетіко, також у мене було шість чи сім серйозних пропозицій. Та й Челсі хотів, аби я залишився. Та я вирішив вчинити так, як хотів протягом декількох років", – цитує Морату Goal.

Нагадаємо, іспанець перебрався до Лондона влітку 2017 року з мадридського Реала. За півтора сезони на Стемфорд Брідж він відіграв 72 матчі та забив 24 голи, і не зміг закріпитись у команді ані за Антоніо Конте, ані за Мауріціо Саррі. Зрештою, Мората був викуплений Атлетіко за 56 млн євро.

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