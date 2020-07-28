Атлетіко не відпустив лідера в Арсенал – мадридців влаштує лише одна умова

Лондонський Арсенал здійснив другу спробу придбати Томаса Партея у мадридського Атлетіко. "Каноніри" запропонували 25 млн євро та хотіли включити в угоду Маттео Гендузі, на якого не розраховує Мікель Артета. Втім, така ідея не викликала захоплення в Атлетіко. "Матрацники" відпустять ганця лише за умови сплати клаусули в розмірі 50 млн євро, стверджує The Guardian.

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Мадридський клуб все ще сподівається, що Партей підпише нову угоду з Атлетіко. Чинний контракт 27-річного вихованця "кольчонерос" розрахований до літа 2023-го.

У сезоні 2019/20 Томас провів 46 матчів у всіх турнірах, забивши 4 голи та записавши до свого активу 1 асист. Transfermakt оцінює центрхава в 40 млн євро.

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