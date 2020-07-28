Атлетико не отпустил лидера в Арсенал – мадридцев устроит только одно условие

Лондонский Арсенал сделал вторую попытку приобрести Томаса Партея у мадридского Атлетико. "Канониры" предложили 25 млн евро и хотели включить в соглашение Маттео Гендузи, на которого не рассчитывает Микель Артета. Впрочем, такая идея не вызвала восторга у Атлетико. "Матрасники" отпустят ганца только при условии уплаты клаусулы в размере 50 млн евро, утверждает The Guardian.

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Мадридский клуб все еще надеется, что Партей подпишет новое соглашение с Атлетико. Действующий контракт 27-летнего воспитанника "кольчонерос" рассчитан до лета 2023-го.

В сезоне 2019/20 Томас провел 46 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и записав в свой актив 1 ассист. Transfermakt оценивает центрхава в 40 млн евро.

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