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Атлетико не отпустил лидера в Арсенал – мадридцев устроит только одно условие

12:05 - Читати українською
Атлетико не отпустил лидера в Арсенал – мадридцев устроит только одно условие
Томас Партей / ФК Атлетико

Атлетико не спешит продавать Томаса Партея. "Матрасники" отклонили уже второе предложение Арсенала.

Лондонский Арсенал сделал вторую попытку приобрести Томаса Партея у мадридского Атлетико. "Канониры" предложили 25 млн евро и хотели включить в соглашение Маттео Гендузи, на которого не рассчитывает Микель Артета. Впрочем, такая идея не вызвала восторга у Атлетико. "Матрасники" отпустят ганца только при условии уплаты клаусулы в размере 50 млн евро, утверждает The Guardian.

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Мадридский клуб все еще надеется, что Партей подпишет новое соглашение с Атлетико. Действующий контракт 27-летнего воспитанника "кольчонерос" рассчитан до лета 2023-го.

В сезоне 2019/20 Томас провел 46 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и записав в свой актив 1 ассист. Transfermakt оценивает центрхава в 40 млн евро.

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Испания Маттео Маттео Гендузи Атлетико Атлетико Англия Трансферы Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Томас Томас Партей Арсенал Арсенал
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