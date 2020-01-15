ПСЖ розгромив Монако завдяки голам Мбаппе, Неймара і Сарабії, Ренн дотиснув Нім: Ліга 1, матчі середи

Перенесені матчі попередніх турів чемпіонату Франції відбулися посеред тижня. Програма середи складалася з трьох поєдинків, серед яких виділявся двобій між Монако та ПСЖ.

Ліга 1, перенесені матчі 16, 12 і 15 турів

Ам'єн – Реймс – 1:1

Голи: Конате, 54 – Кутеша, 45+1

Нереалізований пенальті: Конате, 54 (А)

Нім – Ренн – 0:1

Гол: Юну, 64

Монако – ПСЖ – 1:4

Голи: Бакайоко, 87 – Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+2 (пен), Сарабія, 72

День розпочався з нічиєї між Ам'єном та Реймсом. Дерек Кутеша вивів гостей вперед, однак по перерві "єдинороги" вирвали очко – Конате виправив власний промах з пенальті. Ренн здобув перемогу у напруженій боротьбі з Німом. Долю зустрічі вирішив постріл Адріена Юну. Хавбек "червоно-чорних" смачно приклався до м'яча після невдалої скидки суперника.

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Тур закривали Монако та ПСЖ, які три дні тому влаштували перестрілку з шістьма голами (3:3). Столичний гранд виконав норму і цього разу, а от підопічні Роберта Морено не змогли потішити іспанця в його другому матчі в чемпіонаті Франції.

Вже у першому таймі чинні чемпіони отримали комфортну перевагу у два м'ячі. Спочатку Мбаппе чітко реалізував вихід сам на сам з Лекомтом, а згодом Неймар впевнено пробив пенальті за фол Гліка проти Курзави. По перерві парижани дещо заспокоїлися, однак без третього голу не обійшлось. Сарабія спокійно пробив у ближній кут воріт суперника після вишуканого пасу Верраті. Здавалося, що Монако зміг уникнути розгрому завдяки голу престижу від Бакайоко на 87-ій хвилині, але Мбаппе з Неймаром були проти. Бразилець пробігся центром поля і викотив м'яч під точний постріл чемпіона світу в дальній кут – 1:4.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції