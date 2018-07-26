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Атлетіко – Арсенал – 1:1 (пен. 3:1) – відео голів та огляд матчу

17:23 382 Читать на русском
Атлетіко – Арсенал – 1:1 (пен. 3:1) – відео голів та огляд матчу
Атлетіко – Арсенал / твіттер Атлетіко

Мадридський Атлетіко здолав лондонський Арсенал у рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд поєдинку.

Міжнародний кубок чемпіонів

Атлетіко – Арсенал – 1:1

Голи: В'єтто, 41 – Сміт-Роу, 47

Огляд матчу:

Серія пенальті:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Атлетіко - Арсенал: Четвер 26 липня 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 1 )
Арсенал
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