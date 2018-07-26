Атлетіко – Арсенал – 1:1 (пен. 3:1) – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 18:30 18
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Ефект присутності: як Стокгольм приймає матч Юргорден – Маріуполь
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"Я не прийму вибачення Барселони, поки вони не продадуть нам Мессі". Президент Роми – дотепно про "крадіжку" МалкомаІталія — 18:15 114
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Олійник став гравцем фінського СейнайокіСвіт — 17:47 970
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Україна U-19 розгромно програла Португалії та вилетіла у півфіналі Євро-2018Збірна України — 16:55 4925
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Міжнародний кубок чемпіонів: Атлетіко обіграв Арсенал в серії пенальтіТовариські матчі — 16:43 286
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