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Міжнародний кубок чемпіонів: Атлетіко обіграв Арсенал в серії пенальті

16:43 284 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Атлетіко обіграв Арсенал в серії пенальті
Атлетіко – Арсенал: огляд матчу - Твіттер ФК Атлетіко

Атлетіко та Арсенал зустрілись у матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24"

Матч Атлетіко – Арсенал в рамках Міжнародного кубка чемпіонів розпочався о 14:30 за київським часом. Атлетіко вийшов вперед завдяки голу В'єтто, який головою замкнув простріл Корреа. На початку другого тайму Сміт-Роу красивим ударом зрівняв рахунок.

Команди довели матч до серії пенальті. Головним героєм став Антоніо Адан, який відбив три удари з позначки, а потім забив вирішальний пенальті.

Слід відзначити, що команди грали напіврезервними складами. Хоча й на полі вистачало зіркових гравців: Ляказетт, Ремзі, Обамеянг, Лєно в Арсенала, Облак, Гамейро, Хуанфран, Корреа, В'єтто в Атлетіко.

Міжнародний кубок чемпіонів

Атлетіко – Арсенал – 1:1

Голи: В'єтто, 41 – Сміт-Роу, 47

Товариські матчі

Атлетіко - Арсенал: Четвер 26 липня 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 1 )
Арсенал
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