Міжнародний кубок чемпіонів: Атлетіко обіграв Арсенал в серії пенальті

Атлетіко та Арсенал зустрілись у матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24"

Матч Атлетіко – Арсенал в рамках Міжнародного кубка чемпіонів розпочався о 14:30 за київським часом. Атлетіко вийшов вперед завдяки голу В'єтто, який головою замкнув простріл Корреа. На початку другого тайму Сміт-Роу красивим ударом зрівняв рахунок.

Команди довели матч до серії пенальті. Головним героєм став Антоніо Адан, який відбив три удари з позначки, а потім забив вирішальний пенальті.

Слід відзначити, що команди грали напіврезервними складами. Хоча й на полі вистачало зіркових гравців: Ляказетт, Ремзі, Обамеянг, Лєно в Арсенала, Облак, Гамейро, Хуанфран, Корреа, В'єтто в Атлетіко.

Міжнародний кубок чемпіонів

Атлетіко – Арсенал – 1:1

Голи: В'єтто, 41 – Сміт-Роу, 47