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Атлетико – Арсенал 1:1 (пен. 3:1) – видео голов и обзор матча

17:23 52 Читати українською
Атлетико – Арсенал 1:1 (пен. 3:1) – видео голов и обзор матча
Атлетико – Арсенал / твиттер Атлетико

Мадридский Атлетико одолел лондонский Арсенал в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка.

Международный кубок чемпионов

Атлетико – Арсенал – 1:1

Голы: Вьетто, 41 – Смит-Роу, 47

Обзор матча:

Серия пенальти:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Атлетико - Арсенал: Четверг 26 июля 2018

Атлетико
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 1 )
Арсенал
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