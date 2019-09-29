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Атлетіко – Реал: Сімеоне погодився з результатом мадридського дербі

12:43 156 Читать на русском
Атлетіко – Реал: Сімеоне погодився з результатом мадридського дербі
Дієго Сімеоне та Зінедін Зідан /Фото beIN SPORTS

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне переконаний, що результат на табло (0:0) – повністю відображає події матчу 7-го туру Ла Ліги проти Реала.

 

"Це була складна гра для обох команд. З самого початку було видно, що ми були націлені на захист. У другому таймі гра вирівнялась. Але в цілому це був нічийний матч. Обом командам чогось не вистачало для перемоги.

Зідан високо оцінив дії гравців Реала у матчі з Атлетіко

Нам потрібно багато часу для роботи над помилками. Ми допускаємо прогріхи, які не потрібно допускати. Нам слід довести до розуму ту роботу, яку ми вже виконали", – цитує Сімеоне OkDiario.

Після 7-ми турів Ла Ліги Атлетіко перебуває на третій сходинці, маючи в активі 14 очок.

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02:32
2304
Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Реал Мадрид
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