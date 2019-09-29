Атлетіко – Реал: Сімеоне погодився з результатом мадридського дербі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне переконаний, що результат на табло (0:0) – повністю відображає події матчу 7-го туру Ла Ліги проти Реала.

"Це була складна гра для обох команд. З самого початку було видно, що ми були націлені на захист. У другому таймі гра вирівнялась. Але в цілому це був нічийний матч. Обом командам чогось не вистачало для перемоги.

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Нам потрібно багато часу для роботи над помилками. Ми допускаємо прогріхи, які не потрібно допускати. Нам слід довести до розуму ту роботу, яку ми вже виконали", – цитує Сімеоне OkDiario.

Після 7-ми турів Ла Ліги Атлетіко перебуває на третій сходинці, маючи в активі 14 очок.

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