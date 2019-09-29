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Атлетико – Реал: Симеоне согласился с результатом мадридского дерби

12:47 50 Читати українською
Атлетико – Реал: Симеоне согласился с результатом мадридского дерби
Диего Симеоне и Зинедин Зидан / Фото beIN SPORTS

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне убежден, что результат на табло (0:0) – полностью отражает события матча 7-го тура Ла Лиги против Реала.

 

"Это была сложная игра для обеих команд. С самого начала было видно, что мы были нацелены на защиту. Во втором тайме игра выровнялась. Но в целом это был ничейный матч. Обоим командам чего-то не хватало для победы.

Зидан высоко оценил действия игроков Реала в матче с Атлетико

Нам нужно много времени для работы над ошибками. Мы допускаем ошибки, которые не нужно допускать. Нам следует довести до ума ту работу, которую мы уже выполнили", – цитирует Симеоне OkDiario.

После 7-ми туров Ла Лиги Атлетико находится на третьей строчке, имея в активе 14 очков.

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Испания Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Атлетико - Реал Мадрид
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