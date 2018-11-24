Атлетіко – Барселона: Коутінью пропустить матч, Дембеле потрапив у заявку

Наставник Барселони Ернесто Вальверде в поєдинку 13 туру Ла Ліги проти Атлетіко не зможе розраховувати на Філіппе Коутінью, який все ще відновлюється після травми.

Філіппе Коутінью не зіграє у матчі 13 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Барселона. Бразилець не встиг остаточно залікувати пошкодження та не вирушив з командою в Мадрид, інформує офіційний Twitter "блаугранас".

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В той же час потрапив у заявку Усман Дембеле, який пропустив поєдинок минулого туру проти Бетіса через дисциплінарне покарання. Інші лідери Барселони, серед яких Ліонель Мессі, Жерар Піке та Луїс Суарес, теж готові зіграти.

Матч Атлетіко – Барселона відбудеться на Ванда Метрополітано сьогодні, початок о 21:45. Після 12 турів каталонці лідирують у чемпіонаті Іспанії (24 очки), у мадридців на бал менше.

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