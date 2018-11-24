Атлетико – Барселона: Коутиньо пропустит матч, Дембеле попал в заявку

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде в поединке 13 тура Ла Лиги против Атлетико не сможет рассчитывать на Филиппе Коутиньо, который все еще восстанавливается после травмы.

Филиппе Коутиньо не сыграет в матче 13 тура чемпионата Испании Атлетико – Барселона. Бразилец не успел окончательно залечить повреждение и не отправился с командой в Мадрид, информирует официальный Twitter "блаугранас".

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В то же время попал в заявку Усман Дембеле, пропустивший поединок прошлого тура против Бетиса из-за дисциплинарного наказания. Другие лидеры Барселоны, среди которых Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес, тоже готовы сыграть.

Матч Атлетико – Барселона состоится на Ванда Метрополитано сегодня, начало в 21:45. После 12 туров каталонцы лидируют в чемпионате Испании (24 очка), у мадридцев на балл меньше.

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