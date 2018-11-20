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Атлетіко – Барселона: Дієго Коста та ще 2 гравці мадридців розпочали тренування у загальній групі

20:32 101 Читать на русском
Атлетіко – Барселона: Дієго Коста та ще 2 гравці мадридців розпочали тренування у загальній групі
Дієго Коста / фото із соцмереж

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста розпочав тренування в загальній групі перед матчем 13-го туру чемпіонату Іспанії з Барселоною.

Сьогодні, 20 листопада, Коста, а також захисники Стефан Савіч і Лукас Ернандес тренувалися разом з іншими гравцями. Втім, вони поки не отримали дозволу лікарів зіграти з Барселоною, повідомляє Sport.es.

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Під питанням залишається участь в матчі Дієго Годіна, Коке і Тома Лемара. Швидше за все, пропустить зустріч Хосе Хіменес.

Матч Атлетіко – Барселона відбудеться в суботу, 24 листопада. Початок о 21:45.

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Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

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Теги
Лукас Ернандес Лукас Ернандес Атлетіко - Барселона Стефан Савіч Стефан Савіч Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Іспанія
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