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Атлетико – Барселона: Диего Коста и еще 2 игрока мадридцев начали тренировки в общей группе

20:32 2 Читати українською
Атлетико – Барселона: Диего Коста и еще 2 игрока мадридцев начали тренировки в общей группе
Диего Коста / фото из соцсетей

Нападающий мадридского Атлетико Диего Коста приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 13-го тура чемпионата Испании с Барселоной.

Сегодня, 20 ноября, Коста, а также защитники Стефан Савич и Лукас Эрнандес тренировались вместе с другими игроками. Впрочем, они пока не получили разрешения врачей сыграть с Барселоной, сообщает Sport.es.

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Под вопросом остается участие в матче Диего Година, Коке и Тома Лемара. Скорее всего, пропустит встречу Хосе Хименес.

Матч Атлетико – Барселона состоится в субботу, 24 ноября. Начало в 21:45.

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Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

Атлетико
до матча
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час
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11
мин
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