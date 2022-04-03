Ельче в рамках 30-го туру Ла Ліги зазнав поразки на Сан-Мамесі від Атлетіко. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 30-й тур

Атлетік – Ельче – 2:1

Голы: Беренгер, 32, Вільялібре, 86 – Хосан, 90+2

Бетіс – Осасуна – початок о 17:15

Валенсія – Кадіс – початок о 19:30

Гранада – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок у Більбао, де Атлетік приймав Ельче. Матч виявився одностороннім – баски домінували в обох таймах, награвши на 2,12 очікуваних голів, в той час як гостям в основний час вдалося провести всього 5 ударів на 0,2 xG. Зрештою, господарі досить справедливо конвертували свою ігрову перевагу в перемогу.

Атлетіко завдяки дублям Феліша та Суареса розгромив Алавес, Вільяреал сенсаційно поступився Леванте

Рахунок було відкрито на 32-й хвилині внаслідок подачі Берчіче й неочікуваного удару боковими ножицями у виконанні Беренгера. На 86-й же свіжий Вільялібре обійшов захисника й пробив поміж ніг голкіперу – 2:0! Хосан на 2-й компенсованій відквитав один гол, але врятуватись від поразки Ельче вже не встигав.

Реал завдяки трьом пенальті переміг Сельту – Бензема оформив дубль і вперше не переграв голкіпера з "позначки"