Мальорка не змогла покинути зону вильоту, зазнавши поразки від Хетафе в рамках 30-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 30-й тур

Хетафе – Мальорка – 1:0

Гол: Майораль, 82

Нереалізований пенальті: Унал, 65 (Хетафе)

Вилучення: Руссо, 64 (Мальорка)

Леванте – Вільяреал – початок о 17:15

Атлетіко – Алавес – початок о 22:00

Програму дня в Ла Лізі відкривала зустріч на "Колосеум Альфонсо Перес" між Хетафе й Мальоркою. Обидві команди мали 6-матчеву безвиграшну серію, причому балеарці ще й програли усі ці поєдинки – таким чином, нічия нікого не влаштовувала. Колективи так налаштувались на перемогу, що замість голів у першому таймі заробили 8 жовтих карток, причому 5 з них були видані за сутичку між футболістами.

Одне із попереджень у бійці отримав центрбек гостей Руссо. В середині другого тайму він поплатився за емоції, відбивши м'яч рукою у власному штрафному й заробивши другу жовту – Мальорка залишилась у меншості, а Хетафе заробив пенальті. Унал відправився його виконувати, вистріливши у лівий кут, однак і цей постріл, і добивання парирував Серхіо Ріко.

Втім, втримати нічию Мальорці не судилося. На 82-й хвилині Майораль отримав шикарний розрізний пас від свіжого Вільяра й опинився прямо перед Ріко. Борха в дотик пробив у ближню дев'ятку – 1:0! Хетафе втримав перемогу й відірвався від зони вильоту на 6 очок, залишивши балеарців серед трійки аутсайдерів.

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