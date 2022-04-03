Эльче в рамках 30-го тура Ла Лиги потерпел поражение на Сан-Мамесе от Атлетико. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 30-й тур

Атлетик – Эльче – 2:1

Голы: Беренгер, 32, Вильялибре, 86 – Хосан, 90+2

Бетис – Осасуна – начало в 17:15

Валенсия – Кадис – начало в 19:30

Гранада – Райо Вальекано – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок в Бильбао, где Атлетик принимал Эльче. Матч оказался односторонним – баски доминировали в обоих таймах, наиграв на 2,12 ожидаемых голов, в то время как гостям в основное время удалось провести всего 5 ударов на 0,2 xG. В конце концов хозяева достаточно справедливо конвертировали свое игровое преимущество в победу.

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Счет был открыт на 32-й минуте в результате подачи Берчиче и неожиданного удара боковыми ножницами в исполнении Беренгера. На 86-й же свежий Вильялибре обошел защитника и пробил между ног голкиперу – 2:0! Хосан на 2-й компенсированной отквитал один гол, но спастись от поражения Эльче уже не успевал.

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