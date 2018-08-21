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Атлетік вирвав перемогу над Леганесом

00:55 32 Читать на русском
Атлетік вирвав перемогу над Леганесом
- Twitter ФК Леганес

Заключний матч першого туру чемпіонату Іспанії між Атлетіком і Леганесом завершився перемогою команди з Більбао.

У матчі, що завершав програму стартового туру нового сезону Прімери зустрічалися Атлетік з Більбао і Леганес з передмістя столиці.

Незважаючи на деяку ігрову перевагу господарів, насправді небезпечних моментів команди створили приблизно порівну. Реалізувавши по одному з них, суперники завершили перший тайм, не визначивши переможця. Основні події розгорнулися в середині половини. Спершу Ноласкоаїн відкрив рахунок після подачі кутового, а вже через 6 хвилин ситуацію на полі змінив Сілва.

На 69-й хвилині Аріц Адуріц мав всі шанси вивести свою команду вперед, але Іван Куельяр в чудовому стрибку врятував свою команду. Нагорода за наполегливість господарям прийшла вже в самому кінці поєдинку – Муньяїн здобув для команди першу перемогу в чемпіонаті.


Чемпіонат Іспанії, 1-й тур

Атлетік – Леганес – 2:1

Голи: Ноласкоаїн, 27, Муньяїн, 90+3 – Сілва, 33

Іспанія1 турСан Мамес (Більбао)

Атлетік - Леганес: Понеділок 20 серпня 2018

Атлетік
Матч завершено
2 : 1
Леганес
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Леганес Леганес Атлетік - Леганес Атлетік Атлетік Іспанія
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