Атлетік вирвав перемогу над Леганесом

Заключний матч першого туру чемпіонату Іспанії між Атлетіком і Леганесом завершився перемогою команди з Більбао.

У матчі, що завершав програму стартового туру нового сезону Прімери зустрічалися Атлетік з Більбао і Леганес з передмістя столиці.

Незважаючи на деяку ігрову перевагу господарів, насправді небезпечних моментів команди створили приблизно порівну. Реалізувавши по одному з них, суперники завершили перший тайм, не визначивши переможця. Основні події розгорнулися в середині половини. Спершу Ноласкоаїн відкрив рахунок після подачі кутового, а вже через 6 хвилин ситуацію на полі змінив Сілва.

На 69-й хвилині Аріц Адуріц мав всі шанси вивести свою команду вперед, але Іван Куельяр в чудовому стрибку врятував свою команду. Нагорода за наполегливість господарям прийшла вже в самому кінці поєдинку – Муньяїн здобув для команди першу перемогу в чемпіонаті.



Чемпіонат Іспанії, 1-й тур

Атлетік – Леганес – 2:1

Голи: Ноласкоаїн, 27, Муньяїн, 90+3 – Сілва, 33