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Атлетик вырвал победу над Леганесом

00:59 7 Читати українською
Атлетик вырвал победу над Леганесом
- Twitter ФК Леганес

Заключительный матч первого тура чемпионата Испании между Атлетиком и Леганесом завершился победой команды из Бильбао.

В матче, завершавшим программу стартового тура нового сезона Примеры встречались Атлетик из Бильбао и Леганес из пригорода столицы.

Невзирая на некоторое игровое преимущество хозяев, по-настоящему опасных моментов команды создали примерно поровну. Реализовав по одному из них, соперники завершили первый тайм, не определив победителя. Основные события развернулись в середине половины. Сперва Ноласкоаин открыл счёт после подачи углового, а уже спустя 6 минут ситуацию на поле уравнял Силва.

На 69-й минуте Ариц Адуриц имел все шансы вывести свою команду вперёд, но Иван Куэльяр в великолепном прыжке спас свою команду. Награда за настойчивость хозяевам пришла уже в самом конце поединка – Муниаин добыл для команды первую победу в чемпионате.


Чемпионат Испании, 1-й тур

Атлетик – Леганес – 2:1

Голы: Ноласкоаин, 27, Муниаин, 90+3 – Силва, 33

Испания1 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Леганес: Понедельник 20 августа 2018

Атлетик
Матч окончен
2 : 1
Леганес
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