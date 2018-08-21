Атлетик вырвал победу над Леганесом

Заключительный матч первого тура чемпионата Испании между Атлетиком и Леганесом завершился победой команды из Бильбао.

В матче, завершавшим программу стартового тура нового сезона Примеры встречались Атлетик из Бильбао и Леганес из пригорода столицы.

Невзирая на некоторое игровое преимущество хозяев, по-настоящему опасных моментов команды создали примерно поровну. Реализовав по одному из них, соперники завершили первый тайм, не определив победителя. Основные события развернулись в середине половины. Сперва Ноласкоаин открыл счёт после подачи углового, а уже спустя 6 минут ситуацию на поле уравнял Силва.

На 69-й минуте Ариц Адуриц имел все шансы вывести свою команду вперёд, но Иван Куэльяр в великолепном прыжке спас свою команду. Награда за настойчивость хозяевам пришла уже в самом конце поединка – Муниаин добыл для команды первую победу в чемпионате.



Чемпионат Испании, 1-й тур

Атлетик – Леганес – 2:1

Голы: Ноласкоаин, 27, Муниаин, 90+3 – Силва, 33