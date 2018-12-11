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Атлетік на останніх хвилинах обіграв Жирону

10 грудня 23:56 30 Читать на русском
Атлетік на останніх хвилинах обіграв Жирону
Боротьба в матчі / Офіційний сайт Ла Ліги

В заключному матчі 15 туру Ла Ліги Атлетік вирвав перемогу в Жирони. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетік – Жирона – 1:0

Гол: Адуріс, 90+1, (пен)

Атлетік вирвав перемогу в Жирони в заключні хвилини матчу. Баски мали набагато більше ударів по воротам, проте забити вдалось лише в компенсований час, Адуріс реалізував пенальті.

Атлетік набрав 14 пунктів і лишився у зоні вильоту, Жирона з 19 очками розташувалась на 9 місці.

Іспанія15 турСан Мамес (Більбао)

Атлетік - Жирона: Понеділок 10 грудня 2018

Атлетік
Матч завершено
1 : 0
Жирона
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Іспанія Жирона Жирона Атлетік - Жирона Атлетік Атлетік
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