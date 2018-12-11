Атлетік на останніх хвилинах обіграв Жирону

В заключному матчі 15 туру Ла Ліги Атлетік вирвав перемогу в Жирони. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетік – Жирона – 1:0

Гол: Адуріс, 90+1, (пен)

Атлетік вирвав перемогу в Жирони в заключні хвилини матчу. Баски мали набагато більше ударів по воротам, проте забити вдалось лише в компенсований час, Адуріс реалізував пенальті.

Атлетік набрав 14 пунктів і лишився у зоні вильоту, Жирона з 19 очками розташувалась на 9 місці.