Чемпіонат Мексики завершився тріумфом Атласа. У фіналі Апертури гвадалахарці обмінялися перемогами з Леоном – загальний рахунок був 3:3. А в серії пенальті влучнішими були футболісти Атласа – 4:3.

Атлетіко Мінейро став чемпіоном Бразилії – у складі команди виступають Халк, Дієго Коста і екс-хавбек Динамо

Атлас вдруге в історії і вперше за 70 років став чемпіоном Мексики. До сьогодні перший і єдиний титул датований сезоном-1950/51.

Тренує команду аргентинський фахівець Дієго Кокка. Склад збитий з мексиканців і підсилений аргентинськими та колумбійськими легіонерами. На шляху до фіналу Атлас здолав Монтеррей та Пумас.

Святкування на стадіоні:

Шаленство у місті: