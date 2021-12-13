Чемпионат Мексики завершился триумфом Атласа. В финале Апертуры гвадалахарцы обменялись победами с Леоном – общий счет был 3:3. А в серии пенальти точнее были футболисты Атласа – 4:3.

Атлетико Минейро стал чемпионом Бразилии – в составе команды выступают Халк, Диего Коста и экс-хавбек Динамо

Атлас во второй раз в истории и впервые за 70 лет стал чемпионом Мексики. До сегодняшнего дня первый и единственный титул датирован сезоном-1950/51.

Тренирует команду аргентинский специалист Диего Кокка. Состав сбит из мексиканцев и усилен аргентинскими и колумбийскими легионерами. По пути к финалу Атлас одолел Монтеррей и Пумас.

Празднование на стадионе:

Безумие в городе: