Аталанта знову повернулась до варіанту з Маліновським – про трансфер можуть оголосити наступного тижня

Півзахисник Генка Руслан Маліновський близький до переходу в Аталанту.

Руслан Маліновський знову потрапив в сферу інтересів Аталанти, передає La Gazzetta dello Sport.

Маліновський: Міг би багато розповісти про Генк, але переживаю за вагітну дружину

За інформацією видання, незважаючи на трансфери Маріо Пашаліча і Луїса Мурієля, головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні розраховує ще на перехід форварда і півзахисника. На позицію хавбека бергамаски розглядають Руслана Маліновського.

Оформлення угоди можливо до кінця наступного тижня. Сума трансферу складе 13-14 млн євро, але в даний момент ще обговорюється відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство