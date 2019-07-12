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Аталанта знову повернулась до варіанту з Маліновським – про трансфер можуть оголосити наступного тижня

10:08 946 Читать на русском
Аталанта знову повернулась до варіанту з Маліновським – про трансфер можуть оголосити наступного тижня
Руслан Маліновський / readfootball.com

Півзахисник Генка Руслан Маліновський близький до переходу в Аталанту.

Руслан Маліновський знову потрапив в сферу інтересів Аталанти, передає La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, незважаючи на трансфери Маріо Пашаліча і Луїса Мурієля, головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні розраховує ще на перехід форварда і півзахисника. На позицію хавбека бергамаски розглядають Руслана Маліновського.

Оформлення угоди можливо до кінця наступного тижня. Сума трансферу складе 13-14 млн євро, але в даний момент ще обговорюється відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Сассуоло підписав Толяна
07:30
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Теги
Трансфери Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Аталанта Аталанта Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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