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Аталанта снова вернулась к варианту с Малиновским – о трансфере могут объявить на следующей неделе

10:10 98 Читати українською
Аталанта снова вернулась к варианту с Малиновским – о трансфере могут объявить на следующей неделе
Руслан Малиновский / readfootball.com

Полузащитник Генка Руслан Малиновский близок к переходу в Аталанту.

Руслан Малиновский снова попал в сферу интересов Аталанты, передает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, несмотря на трансферы Марио Пашалича и Луиса Муриэля, главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини рассчитывает еще на переход форварда и полузащитника. На позицию хавбека бергамаски рассматривают Руслана Малиновского.

Оформление сделки возможно до конца следующей недели. Сумма трансфера составит 13-14 млн евро, но в данный момент еще обсуждается процент от последующей перепродажи игрока.

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