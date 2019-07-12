Аталанта снова вернулась к варианту с Малиновским – о трансфере могут объявить на следующей неделе

Полузащитник Генка Руслан Малиновский близок к переходу в Аталанту.

Руслан Малиновский снова попал в сферу интересов Аталанты, передает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, несмотря на трансферы Марио Пашалича и Луиса Муриэля, главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини рассчитывает еще на переход форварда и полузащитника. На позицию хавбека бергамаски рассматривают Руслана Малиновского.

Оформление сделки возможно до конца следующей недели. Сумма трансфера составит 13-14 млн евро, но в данный момент еще обсуждается процент от последующей перепродажи игрока.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство