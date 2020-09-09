Черговим одноклубником Руслана Маліновського став Крістіано Піччіні. Бергамаски орендували 27-річного захисника у Валенсії на один сезон із правом викупу, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

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Крістіано діє на правому фланзі оборони і прямою заміною Тімоті Кастаню, якого продали в Лестер. Загалом це вже четвертий трансфер Аталанти у міжсезоння після Сімоне Мураторе, Олексія Міранчука та Крістіано Ромеро.

Додамо, що Піччіні провів у Валенсії два сезони, за які зіграв 40 матчів і забив один гол. Також у його активі три матчі за збірну Італії, причому дебютував Крістіано у товариській грі проти України, яка відбулася в жовтні 2018 року.

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