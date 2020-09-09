Очередным одноклубником Руслана Малиновского стал Кристиано Пиччини. Бергамаски арендовали 27-летнего защитника у Валенсии на один сезон с правом выкупа, сообщает официальный сайт Аталанты.

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Кристиано действует на правом фланге обороны и является прямой заменой Тимоти Кастаню, которого продали в Лестер. В общем это уже четвертый трансфер Аталанты в межсезонье после Симоне Мураторе, Алексея Миранчука и Кристиано Ромеро.

Добавим, что Пиччини провел в Валенсии два сезона, за которые сыграл 40 матчей и забил один гол. Также в его активе три матча за сборную Италии, причем дебютировал Кристиано в товарищеской игре против Украины, которая состоялась в октябре 2018 года.

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