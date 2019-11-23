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Вражаючий камбек Ювентуса у відеоогляді матчу з Аталантою – 3:1

19:15 288 Читать на русском
Вражаючий камбек Ювентуса у відеоогляді матчу з Аталантою – 3:1
Аталанта – Ювентус – відео голів та огляд матчу/ Фото ФК Ювентус

Аталанта Маліновського приймала Ювентус у центральному матчі 13 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

56’ Робін Госенс
 
Гонсало Ігуаїн 74’
Гонсало Ігуаїн 82’
Пауло Дибала 90+3’
56’ Робін Госенс
74’ Гонсало Ігуаїн
82’ Гонсало Ігуаїн
90+3’ Пауло Дибала

Аталанта жваво розпочала поєдинок і могла відкривати рахунок вже у першому таймі, але Берров не зумів реалізувати пенальті. Господарі не опустили руки і вийшли вперед на початку другого тайму.

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Пропущений гол розбудив гравців Юве. Дубль Ігуаїна та м'яч Дибали на останніх хвилинах констатував впевнену перемогу гостей.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський не зміг допомогти своїй команді через дискваліфікацію. Нагадаємо, в минулому турі проти Сампдорії українець отримав червону картку.

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