Вражаючий камбек Ювентуса у відеоогляді матчу з Аталантою – 3:1

Аталанта Маліновського приймала Ювентус у центральному матчі 13 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аталанта жваво розпочала поєдинок і могла відкривати рахунок вже у першому таймі, але Берров не зумів реалізувати пенальті. Господарі не опустили руки і вийшли вперед на початку другого тайму.

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Пропущений гол розбудив гравців Юве. Дубль Ігуаїна та м'яч Дибали на останніх хвилинах констатував впевнену перемогу гостей.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський не зміг допомогти своїй команді через дискваліфікацію. Нагадаємо, в минулому турі проти Сампдорії українець отримав червону картку.

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