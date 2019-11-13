Скаут Аталанти розповів, чому італійці вирішили придбати Маліновського

Головний скаут Аталанти Давіде Кангіні пояснив, яким чином хавбек збірної України Руслан Маліновський опинився в Серії А.

"Ми стежили за Маліновським 4-5 років. Щоб переконати клуб придбати гравця, ти мусиш спостерігати за ним довгий час.

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Він пройшов серйозний шлях у Бельгії, зіграв хороші матчі на європейському рівні та за збірну України. Ми вирішили, що Маліновський – це інвестиція, яка відповідає поточному рівню Аталанти", – цитує Кангіні Sky Sport.

Нагадаємо, влітку 26-річний хавбек перебрався з бельгійського Генка в Аталанту. В поточному сезоні Серії А Маліновський вже провів 10 матчів.

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