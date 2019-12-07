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Маліновський забив розкішний дебютний гол у Серії А – Аталанта дотиснула Верону перед виїздом в Україну

17:58 2612 Читать на русском
Маліновський забив розкішний дебютний гол у Серії А – Аталанта дотиснула Верону перед виїздом в Україну

Аталанта вирвала результативну перемогу над Вероною (3:2) в рамках 15 туру Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

44’ Руслан Маліновський
64’ Луїс Мурієль
90+3’ Берат Джімшиті
 
Самуель Ді Кармін 23’
Самуель Ді Кармін 57’
Павел Давідовіч 85’
23’ Самуель Ді Кармін
44’ Руслан Маліновський
57’ Самуель Ді Кармін
64’ Луїс Мурієль
85’ Павел Давідовіч
90+3’ Берат Джімшиті

Аталанта перед виїздом до України на вирішальний матч Ліги чемпіонів з Шахтарем приймала на власному полі Верону. У попередньому турі бергамаски перервали невдалу серію розгромом Брешії, але від топ-4 все одно відстали. Верона на чолі з Велозу не виглядала легким суперником, адже показувала солідні результати та розташовувалася у верхній частині таблиці.

Старт поєдинку видався досить сонним, у діях господарів не було звичної спритності, а гості трималися на рівних. Верона зробила два подарунки для Мурієля, коли партнери шукали колумбійця передачами з глибини. Спершу захисники в простій ситуації не зуміли вибити м'яч і вивели Мурієля на побачення зі своїм голкіпером (поганий удар по центру), а потім провалилися в спробі організувати штучний офсайд, коли Голліні вибивав від воріт (Луїс знову вийшов сам на сам, але пробив повз дальню стійку).

А от Верона перетворила в гол одну з перших своїх атак. Фараоні вкинув аут у штрафний майданчик на Ді Карміна, а той у дотик прошив Голліні – 0:1. Не можна сказати, що такий розвиток подій був нелогічним, адже на той момент спостерігалася рівна гра. Ді Кармін міг відразу й подвоїти перевагу, але прорив завершився неточним ударом в ближній кут. Джан П'єро Гасперіні щось емоційно кричав перед камерою, а Папу Гомес нервово апелював до лави запасних.

На 28-й хвилині Аталанту спіткало ще одне горе – травмувався Ілічіч. Маліновський знову розпочав гру в запасі, але після пошкодження словенця з'явився на полі. Руслан замінив партнера по позиції, зігравши правого форварда. Що цікаво, відразу після появи українця Аталанта почала домінувати. Щоправда, з завершенням були звичні проблеми. Чергову спробу Мурієля та гармату Хатебура важко назвати небезпечними, а прицільні удари Гомеса контролював веронський воротар.

Маліновський допомагав розганяти атаки, а наприкінці першого тайму наважився завершити наступ сам. На правому півфланзі отримав пас від Хатебура, підлаштувався та бахнув у дальню "дев'ятку" – розкішний дебютний гол Руслана в Серії А! Реакція Сільвестрі була суперпоказовою – воротар Верони зробив обличчя в стилі "нічого собі, ну і що я міг зробити?" Команди пішли на перерву за нічийного рахунку, хоча Маліновський видав класний пас у розріз на Мурієля – удар заблокували.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

На старті другого тайму Руслан знову був у центрі уваги, особливо на стандартах господарів. Віддавав паси п'ятою, непогано подавав. Однак Аталанта після кількох хвилин активності вирішила віддати м'яч супернику. Верона притиснула бергамасків до воріт і створювала момент за моментом. На 57-й хвилині гості вдруге вийшли вперед. Маліновський отримав поганий пас від партнера та дозволив себе запресингувати. Верона миттєво вибігла в контру, Лазовіч прострілив уздовж воріт, а Ді Кармін легко оформив дубль.

Аталанта досить швидко відігралася – Кастань відгукнувся на передачу з протилежного флангу в штрафний майданчик і випередив Фараоні. Захисник сфолив, а арбітр побачив це після втручання VAR. Мурієль впевнено реалізував пенальті – 2:2. Аталанта продовжувала володіти ініціативою, атакувати, але все обмежувалося неточними ударами з лінії штрафного від Маліновського. Руслан стріляв з вигідних позицій – м'яч вперто летів над поперечиною.

Напруга наростала, тиск господарів на чужі ворота також. Удари з гострого кута від Гомеса та Беррова воротар потягнув, як і ще одну ефектну гарматну спробу бергамського капітана з-за меж штрафного майданчика. Однак у компенсований час Аталанта все ж організувала тріумфальну атаку. Душили всіма силами, тому не дивно, що її організували три центрбеки. Паломіно віддає на Толої у бокс, той скидає на Джімсіті, а албанець відправляє м'яч у сітку!

Фінальний свисток зафіксував перемогу Аталанти – 3:2. Верона з 18 очками залишилася на 9 місці Серії А, а Аталанта набрала 28 балів і закріпилася на шостій сходинці в таблиці. У середу бергамаски зіграють з Шахтарем у Харкові за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Маліновський перевершує всіх за неоднозначним показником, а Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом

blog_ava
Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А
16:51
14614
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