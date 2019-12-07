Маліновський забив розкішний дебютний гол у Серії А – Аталанта дотиснула Верону перед виїздом в Україну

Аталанта вирвала результативну перемогу над Вероною (3:2) в рамках 15 туру Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Аталанта перед виїздом до України на вирішальний матч Ліги чемпіонів з Шахтарем приймала на власному полі Верону. У попередньому турі бергамаски перервали невдалу серію розгромом Брешії, але від топ-4 все одно відстали. Верона на чолі з Велозу не виглядала легким суперником, адже показувала солідні результати та розташовувалася у верхній частині таблиці.

Старт поєдинку видався досить сонним, у діях господарів не було звичної спритності, а гості трималися на рівних. Верона зробила два подарунки для Мурієля, коли партнери шукали колумбійця передачами з глибини. Спершу захисники в простій ситуації не зуміли вибити м'яч і вивели Мурієля на побачення зі своїм голкіпером (поганий удар по центру), а потім провалилися в спробі організувати штучний офсайд, коли Голліні вибивав від воріт (Луїс знову вийшов сам на сам, але пробив повз дальню стійку).

А от Верона перетворила в гол одну з перших своїх атак. Фараоні вкинув аут у штрафний майданчик на Ді Карміна, а той у дотик прошив Голліні – 0:1. Не можна сказати, що такий розвиток подій був нелогічним, адже на той момент спостерігалася рівна гра. Ді Кармін міг відразу й подвоїти перевагу, але прорив завершився неточним ударом в ближній кут. Джан П'єро Гасперіні щось емоційно кричав перед камерою, а Папу Гомес нервово апелював до лави запасних.

На 28-й хвилині Аталанту спіткало ще одне горе – травмувався Ілічіч. Маліновський знову розпочав гру в запасі, але після пошкодження словенця з'явився на полі. Руслан замінив партнера по позиції, зігравши правого форварда. Що цікаво, відразу після появи українця Аталанта почала домінувати. Щоправда, з завершенням були звичні проблеми. Чергову спробу Мурієля та гармату Хатебура важко назвати небезпечними, а прицільні удари Гомеса контролював веронський воротар.

Маліновський допомагав розганяти атаки, а наприкінці першого тайму наважився завершити наступ сам. На правому півфланзі отримав пас від Хатебура, підлаштувався та бахнув у дальню "дев'ятку" – розкішний дебютний гол Руслана в Серії А! Реакція Сільвестрі була суперпоказовою – воротар Верони зробив обличчя в стилі "нічого собі, ну і що я міг зробити?" Команди пішли на перерву за нічийного рахунку, хоча Маліновський видав класний пас у розріз на Мурієля – удар заблокували.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

На старті другого тайму Руслан знову був у центрі уваги, особливо на стандартах господарів. Віддавав паси п'ятою, непогано подавав. Однак Аталанта після кількох хвилин активності вирішила віддати м'яч супернику. Верона притиснула бергамасків до воріт і створювала момент за моментом. На 57-й хвилині гості вдруге вийшли вперед. Маліновський отримав поганий пас від партнера та дозволив себе запресингувати. Верона миттєво вибігла в контру, Лазовіч прострілив уздовж воріт, а Ді Кармін легко оформив дубль.

Аталанта досить швидко відігралася – Кастань відгукнувся на передачу з протилежного флангу в штрафний майданчик і випередив Фараоні. Захисник сфолив, а арбітр побачив це після втручання VAR. Мурієль впевнено реалізував пенальті – 2:2. Аталанта продовжувала володіти ініціативою, атакувати, але все обмежувалося неточними ударами з лінії штрафного від Маліновського. Руслан стріляв з вигідних позицій – м'яч вперто летів над поперечиною.

Напруга наростала, тиск господарів на чужі ворота також. Удари з гострого кута від Гомеса та Беррова воротар потягнув, як і ще одну ефектну гарматну спробу бергамського капітана з-за меж штрафного майданчика. Однак у компенсований час Аталанта все ж організувала тріумфальну атаку. Душили всіма силами, тому не дивно, що її організували три центрбеки. Паломіно віддає на Толої у бокс, той скидає на Джімсіті, а албанець відправляє м'яч у сітку!

Фінальний свисток зафіксував перемогу Аталанти – 3:2. Верона з 18 очками залишилася на 9 місці Серії А, а Аталанта набрала 28 балів і закріпилася на шостій сходинці в таблиці. У середу бергамаски зіграють з Шахтарем у Харкові за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Маліновський перевершує всіх за неоднозначним показником, а Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом