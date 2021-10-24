Руслан Маліновський перед камбеком у збірну України повертається в основу вперше за 3 тижні. Де дивитися матч Аталанта – Удінезе онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол 2 HD. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Удінезе на "Футбол 24", стартує о 13:30. Бергамаски у поточному сезоні страждають вдома (лише 4 очки за 4 поєдинки). Та де, як не з фріульцями, перемагати в рідних стінах. У 4 попередніх дуелях на своєму полі Аталанта тріумфувала, забиваючи в середньому понад 3 голи. Крім того, звітний суперник геть розгубив форму: лише 2 очки за 5 турів.

МЮ – Аталанта: Роналду оформив камбек, але герой не він, за Сульшера б'ються, а Маліновський не міг нічого змінити

Гасперіні після програної битви в ЛЧ робить 4 зміни в основі. Ловато виходить в центрі захисту, позаяк Демірал отримав пошкодження в Манчестері та вперше за 8 матчів у всіх турнірах починає в запасі. Маліновський після двох виходів на заміну відвойовує місце у старті, підміняючи Копмейнерса. Пеццелла на позиції фулбека міняє Меле, а Дуван Сапата в атаці – Мурієля. В Удінезе після нічиєї з Болоньєю змін лише дві. Замість дискваліфікованого Роберто Перейри виходить Моліна, а в атаці Пуссетто підміняє екс-гравця Барселони та Евертона Деулофеу, в якого травма.

Аталанта: Муссо – Де Рон, Паломіно, Ловато – Дзаппакоста, Фройлер, Пашаліч, Пеццелла – Маліновський, Ілічіч – Сапата

Удінезе: Сільвестрі – Бекао, Нейтінк, Самір – Стригер Ларсен, Волас, Макенго, Удогі – Моліна, Бету, Пуссетто