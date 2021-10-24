Руслан Малиновский перед камбэком в сборную Украины возвращается в основу впервые за 3 недели. Где смотреть матч Аталанта – Удинезе онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол 2 HD. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Удинезе на "Футбол 24", стартует в 13:30. Бергамаски в текущем сезоне страдают дома (всего 4 очка за 4 поединка). Но где же, как не с фриульцами, побеждать в родных стенах. В 4 предыдущих поединках на своем поле Аталанта брала верх, забивая в среднем более чем 3 гола. Кроме того, отчетный соперник совсем растерял форму: всего 2 очка за 5 туров.

МЮ – Аталанта: Роналду оформил камбэк, но герой не он, за Сульшера дерутся, а Малиновский не мог ничего изменить

Гасперини после проигранной битвы в ЛЧ делает 4 изменения в основе. Ловато выходит в центре защиты, так как Демирал получил повреждение в Манчестере и впервые за 8 матчей во всех турнирах начинает в запасе. Малиновский после двух выходов на замену отвоевывает место в старте, подменяя Копмейнерса. Пеццелла на позиции фулбека меняет Меле, а Дуван Сапата в атаке – Муриеля. У Удинезе после ничьей с Болоньей изменений только 2. Вместо дисквалифицированного Роберто Перейры выходит Молина, а в атаке Пуссетто подменяет экс-игрока Барселоны и Эвертона Деулофеу, у которого травма.

Аталанта: Муссо – Де Рон, Паломино, Ловато – Дзаппакоста, Фройлер, Пашалич, Пеццелла – Малиновський, Иличич – Сапата

Удинезе: Сильвестри – Бекао, Нейтинк, Самир – Стригер Ларсен, Уолас, Макенго, Удоги – Молина, Бету, Пуссетто