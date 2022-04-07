Фаворитом звітного поєдинку були господарі, але Мурієль, вочевидь, прагнув це спростувати. Вже на 17-й хвилині колумбієць відкрив рахунок, забивши класний гол. РБ Лейпциг отримав шанс відігратися з пенальті, який не зумів реалізувати Андре Сілва. Проте, вже в наступній атаці Дзаппакоста вразив власні ворота. Більше рахунок не змінився.

Аталанта розписала нічию з РБ Лейпциг – забракло Х-фактору Маліновського, а фінальна пожежа могла завершитися поразкою

До слова, Руслан Маліновський, який є одним із найкращих гравців поточного розіграшу Ліги Європи, не потрапив у стартовий склад і навіть не вийшов на заміну. Шанс змінити ситуація в українця буде 14 квітня в Бергамо, де відбудеться матч-відповідь.