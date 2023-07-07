Нідерландець Мітчелл Баккер підписав з Аталантою контракт на чотири роки.

Італійська Аталанта офіційно оголосила про підписання нідерландського захисника Мітчелла Баккера, який перейшов із німецького Байєра. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними угода гравця з клубом розрахована на 4 роки – до літа 2027,а сам Баккер зароблятиме 2,2 мільйона євро на рік.

За неофіційною інформацією за перехід футболіста клубу з Бергамо довелося заплатити близько 11 мільйонів євро.

У складі Байєра у минулому сезоні Баккер забив 4 голи та віддав 3 асисти у 40 матчах.

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